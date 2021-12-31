Президент Ильхам Алиев поздравил кубинского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба - Днём Свободы.
Развитие азербайджано-кубинских связей вызывает удовлетворение. Хочу особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19.
Верю, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут успешно развиваться и впредь, продолжится наше сотрудничество в многосторонних институтах, включая ООН и Движение неприсоединения.
В этот знаменательный день выражаю Вам мои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кубы неизменного спокойствия и благополучия", - говорится в поздравлении главы государства.
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