https://news.day.az/officialchronicle/1422249.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей! - ФОТО
С любовью,
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю Нового года.
Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится:
"Дорогие сестры и братья!
Огромное вам спасибо за ваши поздравления и добрые пожелания! Примите и наши самые искренние поздравления! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, пусть печаль обходит стороной! Желаем вам в новом году крепкого здоровья, исполнения желаний, много света и любви! Пусть великий Аллах хранит нашу страну, наш народ и всех наших друзей!
С любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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