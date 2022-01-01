Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны

Весь мир принял итоги Второй Карабахской войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Считаю, что процессы, происходившие после войны, еще раз доказали всему миру нашу правоту. Это имеет очень большое значение, потому что во время Второй Карабахской войны против нас звучали необоснованные обвинения. Ни одно из этих необоснованных обвинений не получило реального подтверждения, и поствоенный период еще раз показал это. Поэтому думаю, что добиться принятия военных и поствоенных реалий может считаться очень важным событием с политической точки зрения.

Что касается деятельности на международной арене, должен сказать, что наши связи с соседними государствами успешно развивались. Эти связи традиционно построены на дружбе и сотрудничестве. Шушинская декларация, подписанная в нынешнем году с Турцией, официально поднимает турецко-азербайджанские связи на уровень союзничества, хотя фактически они и были союзническими. Однако это было подтверждено уже официально, а подписание данной декларации в городе Шуша имело особый смысл.

Успешно развиваются наши связи с Россией. Уверен, что в предстоящий период наши связи с Россией также официально поднимутся на более высокий уровень.

В постоянных контактах, обмене мнениями еще больше развивались наши дружественные и партнерские связи с другими соседями - Ираном и Грузией. В регионе уже формируется платформа многостороннего сотрудничества, и это, конечно же, отвечает нашим интересам.

Говоря о соседях, я, естественно, никогда не относил Армению к странам этой категории. И сегодня пока не отношу. Однако надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Во всяком случае, встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, являются обнадеживающими, и я надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни",- сказал глава государства.