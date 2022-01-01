Президент Ильхам Алиев: Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках

Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"В постоянных контактах, обмене мнениями еще больше развивались наши дружественные и партнерские связи с другими соседями - Ираном и Грузией. В регионе уже формируется платформа многостороннего сотрудничества, и это, конечно же, отвечает нашим интересам.

Говоря о соседях, я, естественно, никогда не относил Армению к странам этой категории. И сегодня пока не отношу. Однако надеюсь, что когда-нибудь у нас будут налажены соседские отношения и с Арменией. Приняв итоги Второй Карабахской войны, Армения также может повысить свою роль в региональных рамках. Во всяком случае, встречи, проведенные в ноябре и декабре в Сочи и Брюсселе, являются обнадеживающими, и я надеюсь, что достигнутые на этих встречах договоренности в 2022 году найдут отражение в реальной жизни",- сказал глава государства.