Президент Ильхам Алиев: Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана

Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Развитие наблюдается во всех уголках Азербайджана. Успешно реализуется программа регионального развития. В нынешнем году благодаря многочисленным поездкам в регионы я прилагал усилия для выявления дополнительных возможностей, и мои поездки носят регулярный характер. В этом году я 47 раз совершал поездки в регионы Азербайджана, 32 из них были совершены на освобожденные земли.

Только в Шуше я побывал 7 раз. Мы дали старт большой созидательной работе в Шуше. Самые широкомасштабные восстановительные работы на освобожденных землях, естественно, проводятся в Шуше. В то же время широкомасштабная работа проводится и будет проводиться в других городах и селах.

Конечно, для того, чтобы добиться этого, наша экономика должна успешно развиваться. И в Азербайджане, и в мире всем хорошо известно, что Азербайджан проводит всю эту работу в одиночку, не получая ни от кого ни единого маната, ни единого доллара. Вся работа на освобожденных землях ведется за счет государственного бюджета Азербайджана. Мы не получали никакой помощи, не брали никаких кредитов, проводим эту работу своими силами.

Конечно, без стремительного экономического развития проводить всю эту работу такими высокими темпами будет невозможно. В результате проделанной работы мы, можно сказать, уже вступили в посткризисный период. За 11 месяцев этого года экономика Азербайджана увеличилась на 5,3 процента, а ненефтяная экономика - на 6,4 процента. Промышленное производство выросло на 5,5 процента, а промышленность в ненефтяном секторе - на 20,7 процента. Наши валютные резервы увеличились на 2,2 миллиарда долларов",- сказал глава государства.