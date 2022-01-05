Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством Христовым, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана со священным праздником Рождества Христова, передаю вам самые сердечные пожелания.

Представители различных народов и религий тысячелетиями живут в Азербайджане в атмосфере взаимного уважения и доверия, в условиях мира и спокойствия. Сохранение и дальнейшее развитие в нашем обществе, где существуют многовековые традиции толерантности, этнокультурного разнообразия, религиозно-духовного наследия и мультикультуральных ценностей являются одними из важнейших целей осуществляемой нами государственной политики. Сегодня наша страна по праву признана в мире пространством межконфессионального и межкультурного диалога.

Азербайджан, расположенный на пересечении цивилизаций, является родиной для каждого, независимо от языка, вероисповедания, этнической принадлежности. С чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что проживающие в нашей стране представители различных народов и религий, в том числе наши православные соотечественники, принимая активное участие во всех сферах общественно-политической жизни, достойно выполняют свой гражданский долг, не жалеют сил и умения во имя процветания и прогресса нашего общего дома - Азербайджана.

Дорогие друзья!

Праздник Рождества ежегодно отмечается в нашей стране как символ обновления, спокойствия, доброты и милосердия между людьми. Еще раз передаю всем вам сердечные поздравления по случаю этого священного праздника, желаю вашим семьям счастья, а вашим домам - достатка.

С праздником!", - говорится в поздравлении.