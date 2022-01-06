https://news.day.az/officialchronicle/1423757.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети Фатимеи-Захра в поселке Ени Гюнешли - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети Фатимеи-Захра в поселке Ени Гюнешли - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом здании мечети Фатимеи-Захра в поселке Ени Гюнешли Сураханского района Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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