https://news.day.az/officialchronicle/1425205.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Алжира - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Алжира - ФОТО
10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжирской Народной Демократической Республики в нашей стране Абделоуахаба Османа.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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