https://news.day.az/officialchronicle/1425208.html Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Республики Корея
10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в нашей стране Ли Ин Ёнга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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