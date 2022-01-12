https://news.day.az/officialchronicle/1426013.html Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Награждена группа учителей средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Украине - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы учителей средней общеобразовательной школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в украинском городе Ирпень, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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