https://news.day.az/officialchronicle/1426096.html Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов
Президент Ильхам Алиев: Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов
Наши валютные резервы увеличились на 2,5 миллиарда долларов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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