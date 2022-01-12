https://news.day.az/officialchronicle/1426101.html Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане
Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане, которая будет построена за счет иностранных инвесторов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре