Президент Ильхам Алиев: Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане

Завтра будет заложен фундамент крупной ветряной электростанции в Азербайджане, которая будет построена за счет иностранных инвесторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Новость обновляется