https://news.day.az/officialchronicle/1426144.html Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину
Президент Ильхам Алиев: Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину
Лачинский коридор находится под нашим контролем, мы можем остановить там любую машину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре