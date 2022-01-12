Президент Ильхам Алиев: Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке

Вопросы военного строительства всегда занимали первостепенное место в моей повестке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

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