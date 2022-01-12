https://news.day.az/officialchronicle/1426160.html Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле
Иностранные инвесторы уже официально обратились к нам в связи со строительством новой солнечной электростанции в Джебраиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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