https://news.day.az/officialchronicle/1426162.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион
Зангезурский коридор должен охватить весь Зангезурский регион.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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