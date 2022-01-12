https://news.day.az/officialchronicle/1426169.html Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров
Президент Ильхам Алиев о работах на освобожденных территориях: Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров
Все строительные работы должны осуществляться прозрачно, на основе тендеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
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