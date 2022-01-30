https://news.day.az/officialchronicle/1431094.html Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
Состоялась премьера фильма Михаила Гусмана из цикла «Формула власти» о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве
30 января на телеканале "Россия-24" состоялась премьера фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана из цикла "Формула власти" о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, передает Day.Az.
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