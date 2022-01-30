Президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа

30 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находился в поездке в городе Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра, Гянджинского регионального центра ASAN xidmət номер 2.

Глава государства ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса.

Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

Подробные материалы о поездке будут опубликованы 31 января.

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