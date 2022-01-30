Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января совершил поездку в город Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN" №2.

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