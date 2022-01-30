https://news.day.az/officialchronicle/1431204.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января совершил поездку в город Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Гянджинского регионального центра Службы "ASAN" №2.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре