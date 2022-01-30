https://news.day.az/officialchronicle/1431208.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января совершил поездку в город Гянджа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса.
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