Президент Ильхам Алиев: Азербайджан входит в группу стран с доходом выше среднего

За последние десятилетия экономика Азербайджана выросла более чем в три раза. Азербайджан входит в группу стран с доходом выше среднего.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, в эфире программы "Формула власти" на телеканале "Россия-24" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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