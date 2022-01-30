Президент Ильхам Алиев: Практически все транспортно-коммуникационные проекты на территории Азербайджана завершены

Практически все транспортно-коммуникационные проекты на территории Азербайджана завершены.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, в эфире программы "Формула власти" на телеканале "Россия-24" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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