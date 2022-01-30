https://news.day.az/officialchronicle/1431222.html Президент Ильхам Алиев: Практически все транспортно-коммуникационные проекты на территории Азербайджана завершены
Президент Ильхам Алиев: Практически все транспортно-коммуникационные проекты на территории Азербайджана завершены
Практически все транспортно-коммуникационные проекты на территории Азербайджана завершены.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, в эфире программы "Формула власти" на телеканале "Россия-24" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре