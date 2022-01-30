Президент Ильхам Алиев: Взаимное уважение в рамках международных организаций считаю одним из важных приоритетов

Во всех организациях, в которых мы участвуем, мы участвуем именно для того, чтобы эту организацию усилить, а также обеспечить максимально свои национальные интересы в рамках деятельности в этой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, в эфире программы "Формула власти" на телеканале "Россия-24" сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Любая международная организация состоит из могущественных стран, из середнячков и стран, которым еще нужно чуть-чуть подрасти. И поэтому здесь учет интересов всех стран также является важным. Поэтому взаимное уважение в рамках международных организаций считаю одним из важных приоритетов. Азербайджан всегда во главу угла ставит верховенство закона и верховенство международного права", - сказал глава государства.