https://news.day.az/officialchronicle/1431385.html Президент Ильхам Алиев: Армения выпустила 13 ракет по Гяндже
Президент Ильхам Алиев: Армения выпустила 13 ракет по Гяндже
Армения выпустила 13 ракет по Гяндже.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 30 января в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ в Гяндже.
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