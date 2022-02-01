Президент Ильхам Алиев наградил Зарифу Салахову орденом "Шараф"

Президент Ильхам Алиев 1 февраля подписал распоряжение о награждении Зарифы Теймур гызы Салаховой орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.