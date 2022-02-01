https://news.day.az/officialchronicle/1431844.html Президент Ильхам Алиев наградил Зарифу Салахову орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев наградил Зарифу Салахову орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев 1 февраля подписал распоряжение о награждении Зарифы Теймур гызы Салаховой орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной и культурной жизни Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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