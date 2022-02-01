Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az.

"Азербайджанская молодежь активна, патриотична, образованна, грамотна. Молодежь, я верю вам и полагаюсь на вас", - говорится в публикации главы государства.