https://news.day.az/officialchronicle/1431928.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи Азербайджана - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи Азербайджана - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az.
"Азербайджанская молодежь активна, патриотична, образованна, грамотна. Молодежь, я верю вам и полагаюсь на вас", - говорится в публикации главы государства.
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