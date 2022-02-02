https://news.day.az/officialchronicle/1432159.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов
Сегодня азербайджанское общество и власти Азербайджана однозначно стоят на страже национальных интересов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы молодежи на Молодежном форуме.
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