https://news.day.az/officialchronicle/1432283.html Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова - ВИДЕО
Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова - ВИДЕО
2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.
Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, в Форуме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства выступил на форуме с речью и ответил на вопросы молодежи.
Представляем вниманию читателей трогательный диалог, который состоялся между Президентом Ильхамом Алиевым и дочерью Национального героя Полада Гашимова Айбениз.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре