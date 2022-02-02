Трогательный диалог Президента Ильхама Алиева с дочерью Национального героя Полада Гашимова

2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

Как передает Day.Az со ссылкой на AZTV, в Форуме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на форуме с речью и ответил на вопросы молодежи.

Представляем вниманию читателей трогательный диалог, который состоялся между Президентом Ильхамом Алиевым и дочерью Национального героя Полада Гашимова Айбениз.