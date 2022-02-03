https://news.day.az/officialchronicle/1432297.html Президент Ильхам Алиев: Шуша была полностью освобождена 8 ноября
Президент Ильхам Алиев: Шуша была полностью освобождена 8 ноября
Шуша была полностью освобождена 8 ноября.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 2 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопросы молодежи на Молодежном форуме в Баку.
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