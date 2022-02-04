Президент Ильхам Алиев: На первом этапе на месторождении «Абшерон» будет добыто 1,5 миллиарда кубометров газа

На первом этапе на месторождении "Абшерон" будет добыто 1,5 миллиарда кубометров газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

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