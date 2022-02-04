Президент Ильхам Алиев: Потребуются дополнительные объёмы газа для газификации наших освобожденных территорий

Потребуются дополнительные объёмы газа для газификации наших освобожденных территорий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

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