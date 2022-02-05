Cостоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом

5 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства от своего имени и от имени Мехрибан ханым пожелал Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге Эмине ханым здоровья и исцеления в связи с заражением коронавирусом.

Президент Турции от своего имени и от имени Эмине ханым поблагодарил главу нашего государства и Мехрибан ханым за проявленное внимание.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по различным аспектам азербайджано-турецкого братства и дружбы.