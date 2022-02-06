Президент Ильхам Алиев: Нынешний уровень и расширение с каждым днем отношений между Азербайджаном и Украиной вызывает особое удовлетворение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Украины Володимиру Зеленскому в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Хотя наши дипломатические связи обладают тридцатилетней историей, наши народы имеют многовековые традиции дружбы и сотрудничества. Нынешний уровень и расширение с каждым днем наших отношений, построенных именно на этом прочном фундаменте, вызывает особое удовлетворение.

Отрадно, что за эти годы наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, получили еще большее развитие и вышли на уровень стратегического партнерства, расширился круг охвата нашего сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. Важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества играют проводимый нами сегодня политический диалог высокого уровня, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, а также успешная деятельность Межправительственной комиссии.

Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-украинских связей",- говорится в письме.