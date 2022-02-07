Создан Организационный комитет в связи с 74-м Международным конгрессом космонавтики, который пройдет в следующем году в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2023 году в Баку 74-го Международного конгресса астронавтики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным распоряжением можно ознакомиться по ссылке.

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