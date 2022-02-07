Освобожден от должности председатель ОАО "Азеристиликтеджхизат"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Гасанова Яшара Мамедали оглу от должности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

До назначения председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" временное исполнение этих обязанностей возлагается на заместителя председателя ОАО Мирзалиева Ильхама Ата оглу.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.