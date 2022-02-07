В Азербайджане повышены зарплаты военнослужащих, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О повышении ежемесячных должностных окладов военнослужащих органов прокуратуры Азербайджана, не являющихся сотрудниками военной прокуратуры".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным указом можно ознакомиться по ссылке.

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