https://news.day.az/officialchronicle/1433840.html В Азербайджане ряду пенсионеров выплатят материальную помощь в размере 200 манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане ряду пенсионеров выплатят материальную помощь в размере 200 манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, пенсионеры, которым трудовая пенсия назначена до 1 января 2022 года (за исключением трудовых пенсионеров, получающих надбавки за стаж), в 2022 году будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).
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