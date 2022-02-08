В Азербайджане ряду пенсионеров выплатят материальную помощь в размере 200 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, пенсионеры, которым трудовая пенсия назначена до 1 января 2022 года (за исключением трудовых пенсионеров, получающих надбавки за стаж), в 2022 году будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов (равными частями раз в квартал).