https://news.day.az/officialchronicle/1433852.html В Азербайджане проиндексируют трудовые пенсии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане проиндексируют трудовые пенсии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, а также индексацию сумм пенсионного капитала, зарегистрированных до 1 января 2022 года в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.
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