https://news.day.az/officialchronicle/1433995.html Реестр медиа в Азербайджане будет создан в течение шести месяцев
Реестр медиа в Азербайджане будет создан в течение шести месяцев
Реестр медиа в Азербайджане будет создан в течение шести месяцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в законе "О медиа", утвержденном Президентом Азербайджана.
Согласно Указу, Агентство по развитию медиа должно обеспечить создание реестра медиа в течение шести месяцев и совместно с Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана принять необходимые меры для интеграции этой базы в информационную систему электронного правительства.
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