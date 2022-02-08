В Азербайджане расширены полномочия Агентства развития медиа
В Азербайджане расширены полномочия Агентства развития медиа (MEDİA).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменениях, внесенных указом Президента Азербайджана в "Устав Агентства развития медиа Азербайджана"
Согласно изменениям, к полномочиям агентства добавлены следующие:
- при выявлении нарушений требований закона "О медиа" в деятельности субъектов медиа, находящихся за пределами Азербайджана, осуществлять меры, предусмотренные международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, и законом Азербайджана "О медиа";
- если это не предусмотрено международными договорами, стороной которых выступает Азербайджан, решать вопросы, связанные с распространением на территории Азербайджана продукции иностранных печатных СМИ, постоянное место нахождения редакций которых находится за пределами Азербайджана;
- в случаях, предусмотренных законом "О медиа", делать предупреждение субъектам печатных и онлайн-медиа, подавать иски в суд о приостановлении их деятельности и распространения их медиа-продукции, а также о прекращении деятельности этих субъектов;
- формировать, вести, управлять реестром медиа, вести контроль за его использованием и защитой данных;
- предоставлять согласие на изменение логотипа (эмблемы) редакции печатных и онлайн-медиа, внесенных в реестр медиа;
- предоставлять свидетельство субъектам медиа, включенным в реестр медиа, а журналистам - удостоверение журналиста;
- ежегодно объявлять список важных мероприятий на следующий год, размещать его на своем официальном сайте и регулярно обновлять его;
- при исключении субъекта медиа из реестра медиа размещать информацию об этом на своем официальном сайте;
- при исключении журналиста из реестра медиа аннулировать его журналистское удостоверение и размещать информацию об этом на своем официальном сайте;
- требовать сдачи журналистского удостоверения.
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