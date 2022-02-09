https://news.day.az/officialchronicle/1434317.html В Азербайджане срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен еще на год
В Азербайджане срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен еще на год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон Азербайджана "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, в статье 1 закона Азербайджана "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" слова "2022 год" заменяются словами "2023 год".
Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
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