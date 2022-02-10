Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности

Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.