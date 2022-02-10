https://news.day.az/officialchronicle/1434600.html Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Ровнаг Абдуллаев освобожден от должности президента государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение об этом подписал Президент Ильхам Алиев.
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