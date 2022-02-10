Ровнаг Абдуллаев назначен заместителем министра экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровнага Абдуллаева заместителем министра экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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