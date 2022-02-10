Ровшан Наджаф назначен первым вице-президентом SOCAR

Ровшан Чингиз оглу Наджаф освобожден от должности первого заместителя министра экономики Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об этом.

Другим распоряжением Президента Ровшан Чингиз оглу Наджаф назначен первым вице-президентом ГНКАР.