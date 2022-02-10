Эльнур Алиев назначен первым заместителем министра экономики

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Эльнура Айдын оглу Алиева на должность первого заместителя министра экономики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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