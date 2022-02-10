Ровшан Наджаф выведен из состава Наблюдательного совета SOCAR

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана №2446 от 23 января 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, из тескта распоряжения исключаются слова "Ровшан Наджаф - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики".