https://news.day.az/officialchronicle/1434616.html Ровшан Наджаф выведен из состава Наблюдательного совета SOCAR
Ровшан Наджаф выведен из состава Наблюдательного совета SOCAR
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана №2446 от 23 января 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана", передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, из тескта распоряжения исключаются слова "Ровшан Наджаф - заместитель министра экономики Азербайджанской Республики".
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