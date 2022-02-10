https://news.day.az/officialchronicle/1434645.html Утверждена структура Агентства государственных резервов Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждена структура Агентства государственных резервов Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов Азербайджана.
В соответствии с указом, утверждена структура Агентства государственных резервов Азербайджана.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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