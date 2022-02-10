Утверждена структура Агентства государственных резервов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства государственных резервов Азербайджана.

В соответствии с указом, утверждена структура Агентства государственных резервов Азербайджана.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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