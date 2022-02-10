https://news.day.az/officialchronicle/1434655.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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