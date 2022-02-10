Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении участников Отечественной войны".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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