Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал очень серьезным экспортером электроэнергии

Азербайджан стал очень серьезным экспортером электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству - АЗЕРТАДЖ.

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